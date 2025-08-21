Jasmijn (15) mag geen friet meer bakken in eigen kraam: 'Heel zuur'

Jasmijn Hendriks (15) mag geen friet meer bakken in haar eigen frietkraam De Vetkei in Stevensbeek. Dat was donderdag de uitkomst van een gesprek tussen haar vader en de arbeidsinspectie. "Het is niet wat ik gehoopt had, maar ik kan er mee leven", zei ze in radio programma Afslag Zuid.

De arbeidsinspectie kwam langs nadat iemand een melding had gedaan over de kraam. De boodschap van de inspectie was duidelijk: als Jasmijn toch gaat frituren, kan daar een flinke boete op volgen. "Ik mag pas achter de frituur wanneer ik zestien ben en dat duurt nog twee maandjes. Heel zuur", vertelt ze. Ook bestellingen verwerken achter de kassa zit er niet meer in. "Dat is ook niet toegestaan."

Jasmijn neemt de arbeidsinspectie niets kwalijk. Ze vind het vooral jammer dat er iemand melding heeft gemaakt van haar zaak. "Die persoon wilde mij blijkbaar tegenhouden." Na de melding werd haar vader gebeld om de regels door te nemen. "Toen werd al heel snel duidelijk dat ik moest stoppen."

Toen het nieuws donderdag bekend werd, stroomde de hulp van alle kanten toe. "Ik kreeg enorm veel berichtjes van mensen die aanboden mee te helpen in de frietkraam. Vrijdag springen mijn vader en broer bij voor het frituren en het kassawerk, terwijl ik zelf de bestellingen klaarleg en inpak. Zo kan ik de frietkraam toch draaiende houden."

Over twee maanden wordt Jasmijn zestien, en dat is reden voor een dubbel feestje omdat er dan veel regels wegvallen. "Ik kan niet wachten", zegt ze. "Wie weet staat er op mijn verjaardag wel een frietkraam voor de deur."



Het frietavontuur begon voor Jasmijn toen ze in januari een frituurwagen te koop zag staan. "Die kans kon ik niet laten liggen." De jonge ondernemer had al langer het idee om iets voor haarzelf te beginnen. "Ik ben altijd bezig geweest met geld verdienen. Het is op mijn lijf geschreven. In de verdere toekomst wil ik ondernemer blijven, waarschijnlijk in de horeca. "