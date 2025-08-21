Fietser gewond bij aanrijding met auto

Een fietser is donderdagavond rond acht uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Dintherseweg in Nistelrode. De fietser kwam uit een zijpad en werd door de auto geraakt. De auto kwam daarna tegen een lantaarnpaal en houten paal tot stilstand.

De fietser werd gecontroleerd door ambulancepersoneel en is meegenomen naar het ziekenhuis. De auto raakte flink beschadigd bij de botsing en is meegenomen door een bergingsbedrijf.