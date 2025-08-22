Gewonde bij botsing op A59, brandweer helpt slachtoffer uit auto

Een man is donderdagnacht gewond geraakt op de A59 bij knooppunt Hooipolder in Raamsdonksveer. Hij kwam daar met zijn auto in botsing met een andere auto. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor een 's nachts.

De ene auto eindigde tegen een verkeerspaal. De andere, waarin de gewonde man zat, kwam in de berm tot stilstand. De brandweer hielp het slachtoffer uit de auto te komen. Hij is daarna naar een ziekenhuis gebracht.

Takelen

Tijdens de afwikkeling van het ongeluk was een deel van het knooppunt afgesloten voor het verkeer. Ook de oprit van de A27 richting Utrecht was dicht. Een bergingsbedrijf heeft de auto's getakeld. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.