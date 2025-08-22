Honderden sloffen illegale sigaretten gevonden in busje dat over weg raast

Tweehonderd sloffen sigaretten zijn donderdagavond in beslag genomen door de politie in Heerle. Ze werden gevonden in de laadruimte van een bestelbusje dat door het buitengebied reed. Dat busje was agenten opgevallen omdat de bestuurder op hoge snelheid fietsers en ruiters passeerde.

De bestuurder kreeg een stopteken. Tijdens het controleren van het rijbewijs zagen de agenten dat de bestuurder kort geleden betrapt was op het bezit van illegale sigaretten. Dit zijn sigaretten die niet zijn gemaakt door de originele fabrikant en waar geen accijnslabel op zit. Hierbij is sprake van overtreding van het merkenrecht en belastingontduiking.

Vernietiging

Ook nu bleek een groot aantal illegale sigaretten in de laadruimte van het bestelbusje te liggen. In overleg met de douane zijn de sigaretten in beslag genomen. Deze tweehonderd sloffen zullen vernietigd worden.

De douane zal op een later tijdstip de bestuurder horen en mogelijk een proces-verbaal geven. Van de politie kreeg hij al een bekeuring van 250 euro vanwege de snelheid waarmee hij door het buitengebied reed.