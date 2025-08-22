Navigatie overslaan
Grote berg maaisel in brand, brandweer nog lang bezig met nablussen

Vandaag om 05:52 • Aangepast vandaag om 07:24
Naast de Statendamweg in Oosterhout staat sinds donderdagnacht een grote berg maaisel in brand. Die berg zou dertig bij zestig meter groot zijn en naar schatting zeker acht meter hoog.
Peter de Bekker
Peter de Bekker

Rond vijf uur 's nachts werd de brand ontdekt. Het bedrijf, waar de berg maaisel lag, was op dat moment gesloten. De brandweer, die met meerdere wagens aanwezig is, vermoedt dat de brand is ontstaan door broei.

Kraan
Het bedrijf waar het vuur woedt, zet een kraan in om het maaisel uit elkaar te trekken. De brandweer verwacht nog een tijd bezig te zijn met nablussen.

De rook veroorzaakt geen overlast.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

