Grote berg maaisel in brand, brandweer nog lang bezig met nablussen

Naast de Statendamweg in Oosterhout staat sinds donderdagnacht een grote berg maaisel in brand. Die berg zou dertig bij zestig meter groot zijn en naar schatting zeker acht meter hoog.

Rond vijf uur 's nachts werd de brand ontdekt. Het bedrijf, waar de berg maaisel lag, was op dat moment gesloten. De brandweer, die met meerdere wagens aanwezig is, vermoedt dat de brand is ontstaan door broei.

Kraan

Het bedrijf waar het vuur woedt, zet een kraan in om het maaisel uit elkaar te trekken. De brandweer verwacht nog een tijd bezig te zijn met nablussen. De rook veroorzaakt geen overlast.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

