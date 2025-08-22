Rob Kemps zegt dit weekend 'ja' in Parijs, Christel de Laat trouwt paar

Feestzanger Rob Kemps uit Best en zijn verloofde Stephanie Klaver gaan dit weekend trouwen. Dat bevestigt het management van de artiest. Het huwelijk vindt plaats in Parijs.

Kemps vroeg zijn vriendin, danseres en model Stephanie Klaver, begin september vorig jaar ten huwelijk. Dit deed hij in Parijs, op het eilandje Île Saint-Louis. Hij is sinds twee jaar samen met zijn kersverse verloofde.

Dino-pak

"Ik kan niet omschrijven hoe blij en trots ik ben", verzuchtte Kemps na zijn aanzoek waarop Stephanie ja zei. "Zoveel liefde voor jou!" De bruiloft wordt in intieme kring gevierd, met zo'n veertig gasten onder wie Kemps kinderen.

De zanger vertelde eerder aan Shownieuws dat zijn zoontje bij deze bijzondere gelegenheid een pak aan mag. Zijn zoontje zag dat wel voor zich en wist dan ook meteen wélk pak hij aan wil doen: een dinopak.

Christel de Laat

De populaire cabaretière Christel de Laat begeleidt de hele ceremonie. Als onofficieel buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zal zij Kemps en Klaver het ja-woord laten zeggen. Ze heeft er zin in. "We gaan er een heel mooie ceremonie van maken!"