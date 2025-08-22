Jaren cel voor 'Goeie Gasten' die aan 4500 klanten drugs verkochten

Alle soorten drugs en medicijnen bestellen was nog nooit zo makkelijk als bij de 'Goeie Gasten' uit de regio Breda. Tussen januari 2023 en juli 2024 had deze drugsbende duizenden klanten en de handel liep als een trein. Maar dat trok ook de aandacht van de politie en zo werd de drugsbende opgerold. Drie hoofdverdachten kregen vrijdag van de rechtbank in Breda 30 maanden cel en de vierde kreeg 40 maanden cel.

Want alle soorten drugs waren eenvoudig te koop in ruil voor cash bij de Goeie Gasten: van cocaïne, heroïne en lsd tot amfetamine en allerlei pillen en hippe designerdrugs. Ook geneesmiddelen als Xanax, Ritalin of Kamagra waren bij de Goeie Gasten geen probleem.

Berichtje van de politie De zaken liepen gesmeerd. In de dealtelefoon stonden de nummers van maar liefst 4500 klanten uit de regio Breda. Die kregen na de arrestaties van de vier kopstukken allemaal een sms van de politie met de waarschuwing om geen drugs op deze manier te kopen en hulp te zoeken bij verslaving.

365 dagen per jaar waren de Goeie Gasten bereikbaar voor alle denkbare drugs en medicijnen. Ze hadden roosters voor de chauffeurs, die ze hun 'strijders' noemden. In hun telefoons werden prijslijsten gevonden en memo’s over tanken, wie te bellen en de voorraad.

Raymond van G. (53) uit Etten-Leur, Mark D. (37) uit Breda en het stel Jim B. (33) en Roos V. (33) uit Made vormden samen het brein achter de drugsorganisatie Goeie Gasten. Zij beheerden de besteltelefoon waarop via WhatsApp de bestellingen binnenstroomden, beheerden de voorraad en stuurden de chauffeurs op pad in Breda en wijde regio.

'Dankzij jullie zijn wij de grootste'

Maar als er duizenden klanten zijn, is de politie ook snel op de hoogte. En de vele contacten en de wervende teksten via WhatsApp trokken de aandacht. In juni 2024 schreven de Goeie Gasten nog aan hun klanten dat het zo goed ging. Ze wilden even laten weten dat er een nieuwe prijslijst was en nieuwe chauffeurs en bedankten ook hun klanten: 'Dankzij jullie zijn wij de grootste'.

De politie hield de organisatie een jaar lang in de gaten. In Etten-Leur werd een garagebox gevonden, waar zo’n tien kilo drugs lagen. Telefoons werden uitgepeild en er werden beelden gemaakt van de huizen van de vier hoofdverdachten. Ook werd verschillende keren cocaïne gekocht door agenten om zo de procedure te testen.

Drugs en geld afgepakt

Op 9 juli vorig jaar werden de vier hoofdverdachten uiteindelijk opgepakt en flink wat drugs, geld en andere zaken in beslag genomen. Raymond van G., Jim B. en Roos V. bekenden al snel hun aandeel in de drugshandel en kozen ervoor om een deal te maken met justitie in ruil voor een kwart strafvermindering. In plaats van veertig maanden, wacht hen nu, na goedkeuring van de rechtbank, dertig maanden cel.

De vierde hoofdverdachte, Mark D. uit Breda, zou volgens justitie ook een van de breinen zijn achter Goeie Gasten. Maar in tegenstelling tot de andere drie ontkende hij bij hoog en laag dat hij ermee te maken had. En daarmee lijkt hij zich in de vingers te hebben gesneden. Hij kreeg geen korting van de rechtbank en moet dus 40 maanden zitten in plaats van 30.

Luxeleven

D., die oorspronkelijk uit Irak komt, had tijdens de zitting overal wel antwoorden op, die erop neerkwamen dat hij echt niks wist en nergens mee te maken had. Ondanks dat hij weinig geld had, zat hij wel met zijn vrienden op de Malediven, had hij een sneakercollectie van 36 paar, gingen er duizenden euro’s doorheen via Tikkies en cryptorekeningen en kreeg hij veel geld gestort. Bij elkaar was er sprake van meer dan 2,5 ton aan inkomsten waarvan hij met een brutoloon van 3300 euro de herkomst niet echt kon verklaren.

De rechtbank vindt dat D. geen enkele geloofwaardige verklaring heeft kunnen geven voor het voorhanden hebben van de roulerende dealtelefoon, die op zijn bed werd gevonden, en de enorme sommen geld en oordeelt dat hij hetzelfde aandeel in de drugsbende had als de andere drie.

Fatbike afgepakt

Het geldbedrag zal justitie via een aparte procedure proberen te ontnemen. De sneakers en andere spullen die hij via witwassen heeft verkregen, zoals een fatbike, is hij kwijt. De man was nota bene tijdelijk vrijgelaten om de herkomst van geld en spullen in kaart te brengen, maar slaagde daar totaal niet in.