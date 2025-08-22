Jonge vrouw rende in paniek de straat op na verkrachting tijdens carnaval

Een jonge vrouw belde ’s morgens vroeg op blote voeten in paniek aan bij huizen in de buurt van de Offenbachlaan in Eindhoven. Ze riep dat ze net verkracht was en zocht een veilig heenkomen. De politie kwam naar het huis en arresteerde de toen 33-jarige Youssouf D..

Bij hem kon ze haar telefoon opladen, maar eenmaal bij de man thuis in zijn flat aan de Offenbachlaan werd de vrouw misbruikt. Een kwartier later stond de vrouw te bonzen op de deuren in de buurt, op blote voeten, zonder ondergoed en duidelijk in paniek.

De twee waren allebei in de stad tijdens carnaval op de eerste vrijdagavond en ontmoetten elkaar rond middernacht in het centrum van Eindhoven. Tegen de ochtend ging de vrouw uit Helmond met Youssouf mee, omdat haar telefoon leeg was en ze haar ouders dus niet kon bereiken.

Dit tafereel speelde zich af na de eerste carnavalsavond in 2023, zo bleek vrijdag in de rechtbank in Den Bosch. En ook daar bleek, 2,5 jaar later, dat de emoties over die nacht nog heel diep zitten bij de jonge vrouw.

Zoals vaker in de rechtbank stonden de twee partijen ook deze vrijdag lijnrecht tegenover elkaar. Youssouf D., die in 2011 vanuit Guinee naar Nederland kwam, kreeg van de rechtbank alle ruimte om via een tolk alles te weerleggen. Nee, zij was begonnen met de seks en ja, hij had haar gered van twee vervelende mannen in de stad en meer verhalen die zijn onschuld moeten aantonen.

Camerabeelden spreken Youssouf tegen

Maar de officier van justitie kon alle verhalen van Youssouf gemakkelijk weerleggen. Op camerabeelden uit de stad is niets te zien van vervelende mannen die de vrouw lastigvielen, integendeel. Op camerabeelden is daarentegen wel duidelijk te zien dat de vrouw in paniek ’s morgens vroeg op blote voeten hulp zoekt in de buurt. En ook had de vrouw blauwe plekken op haar been.

De vrouw was in totaal amper een kwartier binnen bij Youssouf, die met huisgenoten in de flat woonde. Volgens haar had ze genoeg signalen gegeven dat ze geen seks wilde, maar dwong hij haar tot seks. Op een gegeven moment gaf de vrouw haar verzet op en werd ze verkracht.

Na de verkrachting, ging ze onder douche, waar Youssouf volgens haar ook nog aan haar zat. Op een gegeven moment zag ze kans om weg te glippen en in de buurt de politie te waarschuwen. D. kon haar niet meer vinden en zette haar laarsjes buiten. Ondertussen waarschuwde hij zijn huisgenoten de deur niet open te maken voor de politie.

Mentale klachten

De vrouw vertelde in de rechtszaal snikkend hoe een leuke carnaval tot een hel werd. Ze had nog nooit zo’n angst gevoeld, vertelde ze en tot de dag van vandaag heeft ze last van wat er is gebeurd. Fysiek heeft ze niets overgehouden aan de verkrachting, maar mentaal des te meer.

De officier van justitie nam het Youssouf D. daarom zeer kwalijk wat er is gebeurd. Volgens haar zijn het feit dat hij inmiddels een kind heeft met zijn vriendin in Venlo en financiële problemen geen redenen voor strafvermindering. Ze eiste dan ook 32 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk en een contactverbod.

De advocaat van Youssouf D. zag te veel onduidelijkheid en verschillende lezingen in het dossier en pleitte voor vrijspraak. De uitspraak in deze zaak is op 5 september.