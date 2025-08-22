Ernstig ziek én kinderopvangtoeslag kwijt: 'Dat kun je er niet bij hebben'
Volgens de wet vervalt het recht op kinderopvangtoeslag zodra één ouder ziek wordt en in de WIA belandt. “Dat is iets wat veel mensen niet weten”, legt Govers uit bij Omroep Tilburg. “Het risico is dat je denkt nog recht te hebben, je kinderen gewoon naar de opvang brengt en aan het eind van het jaar ineens tienduizenden euro’s moet terugbetalen. Dat kan gezinnen keihard raken.”
Zijn eigen gezin kwam er op tijd achter. “Wij weten de weg wel een beetje. Maar juist dat is het probleem: mensen die ziek zijn, hebben helemaal geen ruimte in hun hoofd om dit soort ingewikkelde regels uit te zoeken. Dan kom je in grote problemen zonder dat je het door hebt.”
“Elke gemeente heeft weer andere regelingen."
Op dit moment moeten gemeenten gezinnen ondersteunen die de toeslag verliezen. Maar dat systeem kraakt, legt Govers uit: “Elke gemeente heeft weer andere regelingen, andere papieren rompslomp. Het is heel complex en eigenlijk oneerlijk. Wij vinden dat de landelijke overheid dit gewoon goed moet regelen.”
Govers werkt nog als burgerraadslid bij ONSTilburg, de partij van zijn vrouw Linda. “Daarvoor krijg ik een vrijwilligersvergoeding. Toevallig telt dat nu als loon, waardoor wij nog net recht hebben op kinderopvangtoeslag,” legt hij uit. “Dat is voor ons een geluk, maar lang niet iedereen heeft die mogelijkheid. Dáár maak ik me zorgen om.”
"Je zou steun moeten krijgen, niet nóg meer zorgen.”'
Twee jaar geleden kreeg Govers te horen dat hij een sarcoom, een zeldzame tumor, in zijn been had. Inmiddels zijn er uitzaaiingen geconstateerd en is hij ongeneeslijk ziek. “Je leven staat volledig stil. Je gaat van bestraling naar chemo en weer terug. Intussen heb je vier kinderen en probeer je er te zijn voor je gezin. Dan zou je juist steun moeten krijgen, niet nóg meer zorgen.”
Hij wil zijn verhaal nu inzetten om anderen te helpen. “Wij hebben een groot en liefdevol netwerk, maar lang niet iedereen heeft dat. Ik maak me zorgen om al die gezinnen die dit alleen moeten uitzoeken.”
Opvallend vindt Govers dat de reacties op zijn petitie uit alle hoeken van de samenleving komen. “Het is geen links of rechts verhaal. Iedereen snapt dat dit gewoon niet klopt. Mensen reageren vooral verbaasd: hoe kan dit nou zo geregeld zijn?”
Met de petitie hoopt Govers dat de landelijke politiek in actie komt. “Wij vragen de Tweede Kamer en het kabinet om deze onrechtvaardige regeling te herstellen. Gezinnen mogen niet dubbel gestraft worden: eerst door ziekte, daarna door het verlies van toeslag.”