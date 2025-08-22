Ernstig ziek én kinderopvangtoeslag kwijt: 'Dat kun je er niet bij hebben'

Alsof ongeneeslijk ziek zijn niet zwaar genoeg is, verloor het gezin van Gerton Govers uit Tilburg ook bijna de kinderopvangtoeslag. Met vier kinderen en een leven dat volledig op zijn kop staat, dreigden de kosten nog verder op te lopen. Daarom startte hij een petitie: 'Behoud de kinderopvangtoeslag bij ziekte'. “We willen voorkomen dat andere gezinnen in dezelfde valkuil terechtkomen.”

Volgens de wet vervalt het recht op kinderopvangtoeslag zodra één ouder ziek wordt en in de WIA belandt. “Dat is iets wat veel mensen niet weten”, legt Govers uit bij Omroep Tilburg. “Het risico is dat je denkt nog recht te hebben, je kinderen gewoon naar de opvang brengt en aan het eind van het jaar ineens tienduizenden euro’s moet terugbetalen. Dat kan gezinnen keihard raken.” Zijn eigen gezin kwam er op tijd achter. “Wij weten de weg wel een beetje. Maar juist dat is het probleem: mensen die ziek zijn, hebben helemaal geen ruimte in hun hoofd om dit soort ingewikkelde regels uit te zoeken. Dan kom je in grote problemen zonder dat je het door hebt.”

“Elke gemeente heeft weer andere regelingen."

Op dit moment moeten gemeenten gezinnen ondersteunen die de toeslag verliezen. Maar dat systeem kraakt, legt Govers uit: “Elke gemeente heeft weer andere regelingen, andere papieren rompslomp. Het is heel complex en eigenlijk oneerlijk. Wij vinden dat de landelijke overheid dit gewoon goed moet regelen.”

Govers werkt nog als burgerraadslid bij ONSTilburg, de partij van zijn vrouw Linda. “Daarvoor krijg ik een vrijwilligersvergoeding. Toevallig telt dat nu als loon, waardoor wij nog net recht hebben op kinderopvangtoeslag,” legt hij uit. “Dat is voor ons een geluk, maar lang niet iedereen heeft die mogelijkheid. Dáár maak ik me zorgen om.”

"Je zou steun moeten krijgen, niet nóg meer zorgen.”'