Betonblokken moeten illegale carmeetings voorkomen

Om opnieuw illegale carmeetings te voorkomen op het Kerkplein in Budel-Dorplein, heeft de gemeente Cranendonck betonblokken geplaatst. Afgelopen weekend vond daar een grote en luidruchtige bijeenkomst plaats van zo’n 150 auto’s uit binnen- en buitenland. De meeting liep uit de hand toen de politie wilde ingrijpen.

In de nacht van afgelopen zaterdag op zondag ging het tekeer op het Kerkplein in Budel-Dorplein. Daar vond op dat moment een grootschalige carmeeting plaats. Er werden onder meer ‘burn-outs’ (banden laten spinnen, zonder dat de auto vooruit gaat, red.) gedaan. Toen de politie op kwam dagen om het plein schoon te vegen, liep het uit de hand. Agenten werden bekogeld met vuurwerk en glas. Met laserpennen werd in de ogen van agenten geschenen en een politieauto werd klemgereden en vernield.

Agenten hebben politiehonden ingezet en moesten de wapenstok gebruiken om de rust te herstellen. Later, toen aanwezigen zich naar Bree in België hadden verplaatst, werden er twaalf mensen opgepakt.

De gemeente Cranendonck wil nu voorkomen dat het nog een keer mis gaat op het Kerkplein in Budel-Dorplein. Daarom zijn er nu betonblokken op het plein neergezet. "Driften wordt nu onmogelijk gemaakt", zegt wethouder Jordy Drieman tegen Cranendonck24.

“Woensdag hebben we de aanwonenden per brief geïnformeerd, donderdag zijn door onze collega’s van de buitendienst de betonblokken geplaatst”, vervolgt Drieman. “De begraafplaats en de woningen van omwonenden blijven door deze maatregelen gewoon bereikbaar. Voor de langere termijn willen wij samen met omwonenden kijken naar een nieuwe indeling van het Kerkplein.”