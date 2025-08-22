Friet bakken verboden, maar dit mag je als 15-jarige allemaal wél

De 15-jarige Jasmijn Hendriks uit Stevensbeek mag van de Arbeidsinspectie geen friet meer bakken in haar eigen frietkraam, De Vetkei. Volgens de wet mag iemand van haar leeftijd niet met heet frituurvet of gevaarlijke apparatuur werken. Hoe zit het precies met de regels voor werken op je vijftiende?

Na media-aandacht over haar frietkraam kreeg de Arbeidsinspectie één melding. Iemand vroeg zich af of Jasmijn niet te jong is als frietkraambaas. De inspectie oordeelde donderdag dat Jasmijn inderdaad te jong is. Hoewel ze haar eigen frietkraam runt, is ze volgens de wet nog minderjarig. Dan mag je geen gevaarlijk werk doen en dus niet frituren en achter de kassa staan.

De inspectie besprak de regels met haar vader. Al snel werd duidelijk dat ze moest stoppen met haar frituurbedrijf. Haar vader en broer nemen nu het frituur- en kassawerk over. Jasmijn helpt door bestellingen op te nemen en in te pakken. "Het is niet wat ik gehoopt had, maar ik kan ermee leven", zegt ze. Maar wat mag je als 15-jarige wél doen? Vijftienjarigen mogen zeker bijverdienen, maar onder strikte voorwaarden vanwege de jeugdarbeidswetgeving. Die wetgeving is bedoeld om jongeren te beschermen tegen gevaarlijk werk en overbelasting.

15-jarigen mogen wel lichte werkzaamheden doen, zoals: Vakkenvullen

Oppassen

Groente of fruit plukken

Dieren voeren

Auto's wassen (zonder gevaarlijke stoffen)

Avondkranten of folders bezorgen (niet op vroege ochtenden)

Helpen in een winkel of op een markt (zonder hete apparatuur)

Werken in de bediening (mits er geen alcohol geschonken wordt in dezelfde ruimte)

Helpen op een camping, pretpark, museum of bowlingbaan

Meedoen met modeshows, toneelstukken of reclames

Spulletjes verkopen op kleedjesmarkten

Online mag ook, maar alleen kleinschalig en met toestemming van ouders

In oktober wordt Jasmijn 16 jaar oud. Vanaf dan mag ze een stuk meer. Zo mogen 16-jarigen met toestemming van hun ouders een eigen bedrijf starten, werken met hete apparaten, achter de kassa staan, op markten en evenementen werken en maximaal negen uur per dag werken, tot 45 uur per week (buiten schooltijd). Maar ook 16-jarigen zijn nog minderjarig. Zij mogen nog steeds geen officiële contracten tekenen zonder toestemming van hun ouders. Wie de regels overtreedt, riskeert een hoge boete van de Arbeidsinspectie.