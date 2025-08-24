Dit kunnen hackers met je bsn-nummer en medische gegevens

Wat kunnen hackers met medische gegevens van bijna een half miljoen Nederlanders? Volgens een cybercrime-expert moeten mensen van wie gegevens op straat liggen in ieder geval 'levenslang alert zijn'. Onder meer medische gegevens van patiënten van het Amphia Ziekenhuis werden gestolen door hackersgroep Nova.

Femke van Bree & Manon Snoeren Geschreven door

De hack gebeurde bij Clinical Diagnostics, een laboratorium dat de monsters van bevolkingsonderzoeken beoordeelt. De gegevens van zeker 485.000 mensen zijn gestolen. Het gaat daarbij om hun namen, woonadressen, geboortedata, burgerservicenummers (bsn) en onderzoeksuitslagen. Een klein deel van die gegevens is na de hack op het dark web, een moeilijk toegankelijk deel van het internet, verschenen, meldde RTL Nieuws. En dat is gevaarlijk, zegt cybercrime-expert Eward Driehuis. "Criminelen kunnen die gegevens gebruiken voor dingen als identiteitsfraude. Als de criminelen weten wie jouw verzekeraar is én de uitslag weten van een bepaald gezondheidsonderzoek, kunnen ze zichzelf heel geloofwaardig voordoen als jouw verzekeraar of huisarts. Verzekeringsfraude komt nog niet zo vaak voor in Nederland, maar dat gaat zo wel makkelijker worden." 'Levenslang alert'

Slachtoffers zijn daarom volgens de expert 'levenslang veroordeeld tot alertheid'. "Ze kunnen met je bsn-nummer niet je bank plunderen, maar je moet wel opletten als iemand belt die zich voordoet als je huisarts. Zeg dan: 'Dankjewel, ik bel u even terug op het nummer dat ik van u ken.'"

Wat kun je doen als je gegevens zijn buitgemaakt bij een datalek? Mensen die slachtoffer zijn van het datalek kunnen zich melden bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en aangifte doen bij de politie. Het is verstandig om je wachtwoord te wijzigen en tweefactorauthenticatie in te stellen. Geef daarnaast nooit je inloggegevens via e-mail en ook niet per telefoon. Als organisaties je vragen om persoonlijke gegevens te bevestigen, controleer dit dan altijd extra.