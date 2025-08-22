Wanner ziet PSV als een geweldige reis: 'Hopelijk veel prijzen winnen'

PSV heeft de komst van Paul Wanner bevestigd. De 19-jarige Duitse middenvelder komt over van Bayern München en tekent voor vijf jaar in Eindhoven. De nieuwe nummer 10 traint vrijdag al mee op De Herdgang.

Wanner is naar eigen zeggen ontzettend blij met de nieuwe uitdaging. "Ik wil zoveel mogelijk bijdragen aan het succes hier en de club helpen met goals en assists. Ik voel me helemaal klaar voor deze uitdaging en weet dat deze stap de juiste is."

PSV was zijn eerste keuze om te gaan spelen. "Hoofdtrainer Peter Bosz en de directieleden hebben mij heel duidelijk gemaakt dat ze me hier echt willen hebben en hoe ik het team op de best mogelijke manier kan helpen. Ik kijk ernaar uit om iedereen van de club en onze fans te leren kennen. Ik wil hier succesvol zijn op een groot nationaal en internationaal podium. Ik ben er zeker van dat het een geweldige reis zal worden, waarin we hopelijk veel prijzen gaan winnen."

De Duitse jeugdinternational is voor PSV een directe versterking, zegt technisch directeur Earnest Stewart. "Paul is een creatieve, dynamische, aanvallende en moderne middenvelder. Hij is een open jongen, die veel vragen stelt. Echt iemand met de bereidheid om beter te worden, dat merk je in alle gesprekken. We zien een prachtige toekomst voor hem weggelegd in Eindhoven, zowel sportief als persoonlijk."