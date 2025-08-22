Haan Sjakie hangt al maanden rond bij zwembad, maar moet nu echt verkassen

Zwembadhaan Sjakie is in een korte tijd de grote lieveling geworden van de zwemmers in buitenbad de Bosselaar in Zevenbergen. Sinds april is de haan een vaste bewoners van het zwembad. Maar met het einde van het zwemseizoen in zicht, moet Sjakie op zoek naar een nieuw onderkomen.

Ineens was Sjakie bij het zwembad, vlak voor de opening van het zwembadseizoen. Hij had toen nog gezelschap van een soortgenoot. “Eigenlijk waren het er twee, een kippetje en een haantje. Uiteindelijk is de haan nog over en de kip die is gevlogen”, vertelt zwembadteamleider Ryanne Boogaard tegen ZuidWest TV. Het personeel heeft nog een oproep geplaatst in de hoop de eigenaar van de sierkippen te vinden. Helaas kwamen daar geen reacties op. Sindsdien leeft het dier op het zwembadterrein. Over eten hoeft Sjakie zich geen zorgen te maken, vertelt Boogaard. Naast het graan dat hij van het personeel krijgt, geven badgasten ook regelmatig wat te eten. Waaronder een beetje chips, vertelt een van de aanwezige kinderen.

“Mooi beest, hij is grappig en heeft mooie veren, hij ziet er cool uit.”

Hoewel sommige gasten vinden dat het dier niet thuishoort bij een zwembad, valt hij bij de meeste mensen wel in de smaak. “Ze vinden het wel grappig. Volgens mij is hij ondertussen wel iedereens vriendje geworden”, vertelt de teamleider. De kinderen die rond het zwembad hangen, kunnen dat beamen. “Iedereen is wel bevriend met ‘m”, zegt een van de jongens lachend. Zijn vriend reageert daarop met: “Mooi beest, hij is grappig en heeft mooie veren, hij ziet er cool uit.”

