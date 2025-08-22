Haan Sjakie hangt al maanden rond bij zwembad, maar moet nu echt verkassen
Ineens was Sjakie bij het zwembad, vlak voor de opening van het zwembadseizoen. Hij had toen nog gezelschap van een soortgenoot. “Eigenlijk waren het er twee, een kippetje en een haantje. Uiteindelijk is de haan nog over en de kip die is gevlogen”, vertelt zwembadteamleider Ryanne Boogaard tegen ZuidWest TV. Het personeel heeft nog een oproep geplaatst in de hoop de eigenaar van de sierkippen te vinden.
Helaas kwamen daar geen reacties op. Sindsdien leeft het dier op het zwembadterrein. Over eten hoeft Sjakie zich geen zorgen te maken, vertelt Boogaard. Naast het graan dat hij van het personeel krijgt, geven badgasten ook regelmatig wat te eten. Waaronder een beetje chips, vertelt een van de aanwezige kinderen.
“Mooi beest, hij is grappig en heeft mooie veren, hij ziet er cool uit.”
Hoewel sommige gasten vinden dat het dier niet thuishoort bij een zwembad, valt hij bij de meeste mensen wel in de smaak. “Ze vinden het wel grappig. Volgens mij is hij ondertussen wel iedereens vriendje geworden”, vertelt de teamleider.
De kinderen die rond het zwembad hangen, kunnen dat beamen. “Iedereen is wel bevriend met ‘m”, zegt een van de jongens lachend. Zijn vriend reageert daarop met: “Mooi beest, hij is grappig en heeft mooie veren, hij ziet er cool uit.”
Volgens de jongeren hoort Sjakie echt bij het zwembad, maar met einde van van de zomerperiode in zicht moet er een nieuw thuis voor de haan gezocht worden. “Het bad sluit over twee weken en dan zijn wij hier niet meer dagelijks. Dus we zoeken eigenlijk een goed tehuis voor hem.”
Het zwembadteam heeft een oproep op Facebook geplaatst. Tientallen mensen hebben daarop gereageerd. “Op 7 september hebben wij de hondenplons, dus het zou mooi zijn als hij dan weg is. Dan lopen hier heel veel honden rond en ik ben bang dat hij dat niet overleeft.” Als het goed is, verhuist Sjakie dit weekend naar een nieuw onderkomen.