Verpleegkundige Michah (31) wacht al 1,5 jaar op erkenning van haar diploma

Heel graag steekt verpleegkundige Michah Lombard (31) uit Zuid-Afrika haar handjes uit de mouwen op de afdeling met pasgeborenen, maar het wachten op goedkeuring van haar zorgdiploma duurt lang. Anderhalf jaar wacht ze al op het antwoord of haar diploma voldoet aan de Nederlandse eisen. “Ik heb wel heel veel geduld”, zegt ze glimlachend.

Samen met haar man droomt Michah van een toekomst in Nederland. “Wij hebben gekozen om naar Nederland te komen voor een nieuw begin, een nieuw hoofdstuk. Ik vind het veiliger hier in Nederland. Ook voor kinderen, wanneer we die in de toekomst mogen krijgen.” Haar man ging aan de slag bij chipmachinefabrikant ASML. Ze kochten een huis in Veldhoven en Michah ging aan het werk in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Maar daar mag ze niet doen waar ze in Zuid-Afrika wel voor bevoegd is. Eerst moet ze onder begeleiding werken, totdat haar Zuid-Afrikaanse verpleegkunde-diploma in Nederland gekeurd is door het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG).

“Ik wacht al anderhalf jaar. Het is wel een langzaam proces.”

Het lijkt wel alsof ze al jaren op de Eindhovense geboorte-afdeling rondloopt. “Goedemorgen! Hoe is het hier met jullie? Ik ben Michah, verpleegkundige van de ochtenddienst”, vertelt ze als ze op de kraamafdeling loopt. "Mag ik even de kleine oppakken en een mutsje aandoen?” Haar accent laat nog doorschemeren dat ze niet in Brabant is opgegroeid, maar ze redt zich prima in het Nederlands. Het is een vereiste van het ziekenhuis dat je de Nederlandse taal kunt spreken. In Zuid-Afrika begon Michah al met het leren ervan. Ze volgde daar een cursus op de universiteit. Ook ging ze in Nederland naar Regina Coeli, beter bekend als het opleidingsinstituut bij ‘de nonnen in Vught’.

Michah aan het werk in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (foto: Rogier van Son).