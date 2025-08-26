Verpleegkundige Michah (31) wacht al 1,5 jaar op erkenning van haar diploma
Samen met haar man droomt Michah van een toekomst in Nederland. “Wij hebben gekozen om naar Nederland te komen voor een nieuw begin, een nieuw hoofdstuk. Ik vind het veiliger hier in Nederland. Ook voor kinderen, wanneer we die in de toekomst mogen krijgen.”
Haar man ging aan de slag bij chipmachinefabrikant ASML. Ze kochten een huis in Veldhoven en Michah ging aan het werk in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Maar daar mag ze niet doen waar ze in Zuid-Afrika wel voor bevoegd is. Eerst moet ze onder begeleiding werken, totdat haar Zuid-Afrikaanse verpleegkunde-diploma in Nederland gekeurd is door het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG).
“Ik wacht al anderhalf jaar. Het is wel een langzaam proces.”
Het lijkt wel alsof ze al jaren op de Eindhovense geboorte-afdeling rondloopt. “Goedemorgen! Hoe is het hier met jullie? Ik ben Michah, verpleegkundige van de ochtenddienst”, vertelt ze als ze op de kraamafdeling loopt. "Mag ik even de kleine oppakken en een mutsje aandoen?”
Haar accent laat nog doorschemeren dat ze niet in Brabant is opgegroeid, maar ze redt zich prima in het Nederlands. Het is een vereiste van het ziekenhuis dat je de Nederlandse taal kunt spreken. In Zuid-Afrika begon Michah al met het leren ervan. Ze volgde daar een cursus op de universiteit. Ook ging ze in Nederland naar Regina Coeli, beter bekend als het opleidingsinstituut bij ‘de nonnen in Vught’.
“Het is belangrijk om goed te kunnen communiceren met patiënten en met collega’s”, vindt Michah. Toch komt het goed van pas dat Engels haar tweede taal is, zeker in de regio Eindhoven. “Ik vind het heel fijn om hier in het ziekenhuis nog steeds ook in Engels te kunnen communiceren, want heel veel patiënten komen uit het buitenland.”
Het ziekenhuis staat te springen om medewerkers als Michah. Ze hoopt dan ook dat haar nieuwe buitenlandse collega’s sneller aan de gang kunnen: “Het kan sneller, zoals met een kort opleidingsprogramma. Dan hoeft het maar een paar maanden tot een half jaar te duren voor iemand aan de slag kan.”
De verschillen zijn voor haar duidelijk zichtbaar. “Nederland is een eerstewereldland, dat is heel anders dan Zuid-Afrika. De zorg is hier van goede kwaliteit. Heel omvattend en meer ondersteunend dan in Zuid-Afrika.” Michah hoopt binnenkort erkenning te krijgen van haar Zuid-Afrikaanse diploma. “Volgende maand heb ik nog een toets. Hopelijk ben ik dan gekwalificeerd.”