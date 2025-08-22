Man (93) raakt gewond bij inbraak in zijn huis, verpleegkundige roept hulp

Een man van 93 is donderdagnacht gewond geraakt toen hij drie inbrekers wilde tegenhouden, die via een slaapkamerraam zijn huis aan de Pleinstraat in Etten-Leur waren binnengedrongen. Op dat moment was zijn vrouw ook thuis, net als een 24 uurs-verpleegkundige.

De man werd weggeduwd door de gemaskerde inbrekers. De verpleegkundige wist zichzelf in veiligheid te brengen door zich op te sluiten in een kamer.

Via een raam sloeg ze alarm en riep om hulp. Toen een van de bewoners 112 belde, zag de verpleegkundige de verdachten wegrennen in de richting van het spoor.

Zoektocht

Met onder meer een politiehond werd er 's nachts gezocht naar de drie inbrekers, maar zonder succes. Vrijdagochtend is er nog buurtonderzoek gedaan.

De 93-jarige bewoner raakte gewond en is in de ambulance nagekeken. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.