Dakloze minibieb krijgt nieuw onderkomen: ‘Weer als vanouds’

De minibieb van de familie Rovers uit Breda werd begin deze maand dakloos. Stapels boeken lagen in hun voortuin, nadat iemand besloot het boekenkastje te stelen. Inmiddels heeft de literatuur een nieuw onderkomen gekregen.

“Het is te triest voor woorden”, zei Pascal Rovers begin deze maand tegen Omroep Brabant. “Het is de bedoeling om boeken te lenen, niet het kastje.” De dader had enkel interesse in het meubelstuk. “Het plezier van mensen die hier dagelijks een boek komen lenen, is nu weggehaald.”

Ook de 5-jarige Fien kwam graag boeken lenen bij De Bries, zoals het huis van de familie Rovers heet. Het buurmeisje baalde dat het kastje was gestolen en dat de Madelief-boeken en een exemplaar van Dummie de Mummie midden in de voortuin lagen. Daarom knutselde ze van een kartonnen doos een nieuw kastje, die ze bekleedde met watjes en stickers. ‘Liefs Fien’ stond erop geschreven. “Dat is echt hartverwarmend”, vindt Pascal.

Na twee weken is het kartonnen alternatief inmiddels vervangen voor een nieuw kastje. Het is een wat kleiner formaat dan het vorige kastje, maar wederom een oude vogelkooi. Pascal heeft het gaas, de drinkbeker en voederbak eruit gehaald. "Er komen nog plastic flappen voor, om 'm waterdicht te maken."

Het kastje is met een paar schroeven vastgemaakt, maar er komt geen extra beveiliging om nieuwe diefstallen te voorkomen. Degene die het vorige kastje heeft gestolen, heeft zich nog niet gemeld. Camerabeelden van omwonenden leverden niks op.

Van het nieuwe kastje wordt alweer gretig gebruik gemaakt, ziet Pascal. “Mensen duiken er weer op af en gaan tussen de boeken snuffelen. Het is weer zoals vanouds.”