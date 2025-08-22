Motorrijder (35) komt om het leven bij ongeluk op N389, weg afgesloten

Een motorrijder is vrijdagmiddag bij een ongeluk op de Hazeldonkse Zandweg (N389) in Zevenbergen om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 35 jaar uit die plaats. De motorrijder botste achterop een bestelbusje.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit naar de plaats van het ongeluk om hulp te verlenen. De motorrijder werd nog gereanimeerd, maar alle hulp mocht niet meer baten.

De bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd, laat de politie weten. De provinciale weg N389, de weg tussen Zevenbergen en Etten-Leur, is vanwege het ongeluk afgesloten.