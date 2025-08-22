Navigatie overslaan
VIDEO

Motorrijder (35) komt om het leven bij ongeluk op N389, weg afgesloten

Vandaag om 16:06 • Aangepast vandaag om 17:42
nl
Een motorrijder is vrijdagmiddag bij een ongeluk op de Hazeldonkse Zandweg (N389) in Zevenbergen om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 35 jaar uit die plaats. De motorrijder botste achterop een bestelbusje.
Profielfoto van Carlijn Kösters
Geschreven door
Carlijn Kösters

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit naar de plaats van het ongeluk om hulp te verlenen. De motorrijder werd nog gereanimeerd, maar alle hulp mocht niet meer baten.

De bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd, laat de politie weten. De provinciale weg N389, de weg tussen Zevenbergen en Etten-Leur, is vanwege het ongeluk afgesloten.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!