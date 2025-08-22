Geen fysieke winkels meer voor het failliete schoenmerk Van Lier

Een van de nieuwe eigenaren van het Brabantse schoenmerk Van Lier uit Loon op Zand wil doorgaan met het bedrijf, maar zonder fysieke winkels. "We denken aan een outlet", laat de nieuwe eigenaar weten.

Vorige week woensdag werden veel dochterbedrijven van Van Lier failliet verklaard. De moederholding was alleen niet bankroet. Die bleek kort daarvoor te zijn verkocht aan Fairmont Capital, waarvan modeondernemer Nick de Ronde Bresser een van de aandeelhouders is. Samen met een investeerder Horizon Capital maakte hij deze week ook een doorstart met het deels failliete bedrijf.

Nieuwe koers

De modeondernemer richtte dertien jaar geleden het schoenenmerk MIPACHA op. Hij krijgt de dagelijkse leiding over Van Lier. De Ronde Bresser wil doorgaan met het schoenenmerk, maar zonder fysieke winkels. Met de modeondernemer als mede-eigenaar zal Van Lier inzetten op online verkoop. Dit betekent waarschijnlijk ook dat de distributie zal worden uitbesteed aan een ander bedrijf. "We denken wel aan een outlet. Het idee is verder om flink te investeren in marketing, samenwerkingen en natuurlijk nieuwe collecties", zegt De Ronde Bresser.

De basis van het schoenenmerk is volgens de nieuwe mede-eigenaar sterk, doordat klanten trouw zijn aan Van Lier en er vaak een bijzondere band mee hebben. "Het is ook het oudste schoenenbedrijf van Nederland. Het leek mij heel cool om daar een rol in te spelen."