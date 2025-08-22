Geen fysieke winkels meer voor het failliete schoenmerk Van Lier
Vorige week woensdag werden veel dochterbedrijven van Van Lier failliet verklaard. De moederholding was alleen niet bankroet. Die bleek kort daarvoor te zijn verkocht aan Fairmont Capital, waarvan modeondernemer Nick de Ronde Bresser een van de aandeelhouders is. Samen met een investeerder Horizon Capital maakte hij deze week ook een doorstart met het deels failliete bedrijf.
Nieuwe koers
De modeondernemer richtte dertien jaar geleden het schoenenmerk MIPACHA op. Hij krijgt de dagelijkse leiding over Van Lier. De Ronde Bresser wil doorgaan met het schoenenmerk, maar zonder fysieke winkels. Met de modeondernemer als mede-eigenaar zal Van Lier inzetten op online verkoop. Dit betekent waarschijnlijk ook dat de distributie zal worden uitbesteed aan een ander bedrijf. "We denken wel aan een outlet. Het idee is verder om flink te investeren in marketing, samenwerkingen en natuurlijk nieuwe collecties", zegt De Ronde Bresser.
De basis van het schoenenmerk is volgens de nieuwe mede-eigenaar sterk, doordat klanten trouw zijn aan Van Lier en er vaak een bijzondere band mee hebben. "Het is ook het oudste schoenenbedrijf van Nederland. Het leek mij heel cool om daar een rol in te spelen."
Geschiedenis
Van Lier werd in 1815 opgericht door Goyert van Lier in Loon op Zand. Mede door zijn initiatief werd onze provincie, en vooral De Langstraat, de spil van de Nederlandse schoenenindustrie. Van Lier werd vooral bekend door de nette leren herenschoenen die het op de markt heeft gebracht.
In 2023 ging het bedrijf naar de beurs en verhuisde het hoofdkantoor van Loon op Zand naar Breda. De aandelenverkoop verliep minder succesvol dan het bedrijf hoopte. Critici noemden het aandeel te duur.
In gesprek met medewerkers
De zeven eigen winkels die het bedrijf had, sloten eerder dit jaar hun deuren. Met de nieuwe koers van het bedrijf kunnen waarschijnlijk niet alle medewerkers in Nederland bij Van Lier blijven. Bij de failliete ondernemingen werkten ongeveer twintig mensen. De Ronde Bresser geeft aan in gesprek te zijn met vijf mensen over een rol bij Van Lier.
"Het is betreurenswaardig dat mensen hun baan verliezen in Nederland, maar voor de toekomst van Van Lier moesten we echt een lichtere set-up hebben", licht hij toe.
De fabrikanten van Van Lier-schoenen in Portugal en India zijn als leverancier behouden. "Dat zijn echt waanzinnige fabrikanten die samen met Van Lier groot zijn geworden." De nieuwe eigenaren mikken erop om evenveel schoen te verkopen als voorheen: zo'n 150.000 paar per jaar.