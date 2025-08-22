Rob Kemps gaat trouwen en tweedekans bakkerij: dit gebeurde er vandaag

Van Rob Kemps die dit weekend gaat trouwen tot een bakkerij waar brood en gebak van een dag oud wordt verkocht: dit zijn de vijf verhalen die je op vrijdag gelezen moet hebben.

Een jonge vrouw is tijdens carnaval 2023 verkracht in Eindhoven na een uitgaansnacht. De vrouw werd misbruikt door Youssouf D. (33) nadat ze mee naar zijn huis ging om haar telefoon op te laden. Op blote voeten vluchtte zie uit het huis en zocht ze in paniek hulp bij omwonenden. Het OM eist 32 maanden cel waarvan 6 voorwaardelijk. Hier lees je het hele verhaal.

Lees ook Jonge vrouw rende in paniek de straat op na verkrachting tijdens carnaval

Bakkerij van Iersel opent in Tilburg een 'tweedekans winkel' waar brood en gebak van een dag oud voor lagere prijzen worden verkocht. Het initiatief moet voedselverspilling tegengaan en mensen die minder te besteden hebben de kans geven om van bakkersbrood te genieten. De winkel is een groot succes met dagelijks rijen voor de deur. Check het hier.

Lees ook Bij deze echte bakker koop je brood voor een prikkie

Rob Kemps trouwt dit weekend in Parijs met zijn verloofde Stephanie Klaver. Het ja-woord wordt in een klein gezelschap gegeven met ongeveer veertig gasten, waarbij cabaretière Christel de Laat de ceremonie zal leiden. Lees hier het hele verhaal.

Willem van Hooijdonk maakt na 46 jaar bij de politie de overstap naar de lokale politiek in Oosterhout. De voormalig politiewoordvoerder stelt zich verkiesbaar voor de partij Voor Heel Oosterhout. Hij hoopt in oktober of november te horen welke plek hij krijgt op de kandidatenlijst. Hier lees je meer.

Lees ook Van politie naar politiek: Willem van Hooijdonk wordt gemeenteraadslid

De politie heeft de eigenaar van de gedumpte hond Mees weten te achterhalen, maar nog niet gevonden. De hond, die twee weken geleden vastgebonden werd gevonden aan een boom in Tilburg, is donderdag overleden. Het dier bleek ernstig verwaarloosd. Lees hier het hele verhaal.