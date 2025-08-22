Rob Kemps gaat trouwen en tweedekans bakkerij: dit gebeurde er vandaag
Een jonge vrouw is tijdens carnaval 2023 verkracht in Eindhoven na een uitgaansnacht. De vrouw werd misbruikt door Youssouf D. (33) nadat ze mee naar zijn huis ging om haar telefoon op te laden. Op blote voeten vluchtte zie uit het huis en zocht ze in paniek hulp bij omwonenden. Het OM eist 32 maanden cel waarvan 6 voorwaardelijk. Hier lees je het hele verhaal.
Bakkerij van Iersel opent in Tilburg een 'tweedekans winkel' waar brood en gebak van een dag oud voor lagere prijzen worden verkocht. Het initiatief moet voedselverspilling tegengaan en mensen die minder te besteden hebben de kans geven om van bakkersbrood te genieten. De winkel is een groot succes met dagelijks rijen voor de deur. Check het hier.
Rob Kemps trouwt dit weekend in Parijs met zijn verloofde Stephanie Klaver. Het ja-woord wordt in een klein gezelschap gegeven met ongeveer veertig gasten, waarbij cabaretière Christel de Laat de ceremonie zal leiden. Lees hier het hele verhaal.
Willem van Hooijdonk maakt na 46 jaar bij de politie de overstap naar de lokale politiek in Oosterhout. De voormalig politiewoordvoerder stelt zich verkiesbaar voor de partij Voor Heel Oosterhout. Hij hoopt in oktober of november te horen welke plek hij krijgt op de kandidatenlijst. Hier lees je meer.
De politie heeft de eigenaar van de gedumpte hond Mees weten te achterhalen, maar nog niet gevonden. De hond, die twee weken geleden vastgebonden werd gevonden aan een boom in Tilburg, is donderdag overleden. Het dier bleek ernstig verwaarloosd. Lees hier het hele verhaal.