Navigatie overslaan

Man (40) komt om het leven na botsing tegen boom

Vandaag om 20:24 • Aangepast vandaag om 21:36
Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink
nl
Een 40-jarige man uit Nederweert is vrijdagavond bij een ongeval op de Roderweg in Liempde om het leven gekomen in.
Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

De automobilist raakte door onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

Een traumahelikopter werd ingezet om het ambulancepersoneel te ondersteunen, maar de bestuurder overleed op de plek van het ongeluk aan zijn verwondingen.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval.

Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!