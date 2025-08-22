Man (40) komt om het leven na botsing tegen boom

Een 40-jarige man uit Nederweert is vrijdagavond bij een ongeval op de Roderweg in Liempde om het leven gekomen in.

De automobilist raakte door onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

Een traumahelikopter werd ingezet om het ambulancepersoneel te ondersteunen, maar de bestuurder overleed op de plek van het ongeluk aan zijn verwondingen.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval.