A27 twee weekenden dicht voor werkzaamheden
Vandaag om 21:22
De A27 gaat twee weekenden op slot vanwege werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Voor komend weekend staat onderhoud tussen knooppunt St. Annabosch en de afrit van naar Breda-Noord, in de richting van Utrecht, gepland. De weg gaat van vrijdagavond tot maandagmorgen dicht.
Op 22 augustus gaat de afsluiting vanaf negen uur 's avonds in. Dit duurt tot maandagmorgen 25 augustus, vijf uur.
Een week later geldt hetzelfde verhaal. Dan gaat de weg op vrijdag 29 augustus om negen uur dicht en gaat deze maandagmorgen, 1 september, om vijf uur weer open.
Verkeer wordt omgeleid tijdens de afsluiting. Daardoor zijn bestuurders zo'n vijftien minuten langer onderweg.
