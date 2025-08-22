Glansrijk avondje KKD: winst voor Willem II, FC Eindhoven en Helmond Sport

Na twee nederlagen op rij heeft Willem II vrijdag de eerste punten van het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie in de wacht gesleept. De Tilburgers wonnen voor het eerst. Dat gebeurde bij mededegradant Almere City FC: 0-1.

Willem II was niet de enige succesvolle Brabantse ploeg: FC Eindhoven won voor de derde keer op rij zelfs, van het eveneens gedegradeerde RKC Waalwijk, en Helmond Sport klopte FC Emmen met 2-0.

Devin Haen maakte in Almere het winnende doelpunt voor de Tricolores. Willem II verloor in de eerste competitieronde met 5-1 van ADO Den Haag en zondag. tijdens een Brabantse derby, met 0-1 van FC Eindhoven.

Datzelfde FC Eindhoven won met dezelfde cijfers op eigen veld van RKC Waalwijk. De winnende treffer werd door Sven Simons gemaakt en door deze zege staan de blauwwitten op de eerste plaats.

Helmond Sport won met 2-0 van FC Emmen, dankzij doelpunten van Maik Lukowicz en Lennerd Daneels.