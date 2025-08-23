Man trekt wapen bij ruzie, politie lost waarschuwingsschot

De politie heeft vrijdagavond een waarschuwingsschot gelost bij een conflict in Bergen op Zoom. Een man zou een wapen hebben getrokken bij een conflict aan de Kardinaal de Jonglaan. Toen de politie aankwam, greep de man opnieuw naar zijn wapen.

Dat gebeurde rond half vier 's nachts. Wat er zich precies heeft afgespeeld en of dat op straat was of op een andere plek, is vooralsnog onduidelijk.

Agenten gingen op een melding af en troffen ter plekke de man aan. Hij reageerde niet op bevelen en wilde zijn wapen pakken.

De agenten losten daarom een waarschuwingsschot. De situatie was daarna snel onder controle. Een 46-jarige man uit Bergen op Zoom is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De politie doet verder onderzoek