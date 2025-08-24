Griezelige killer: dit insect laat zijn larven hommels van binnenuit opeten

Zie je ooit op een half opgegeten hommel in je tuin liggen? Dan is die waarschijnlijk slachtoffer geworden van een moordlustige vlieg. Boswachter Frans Kapteijns vertelt er meer over. Hij deelt wekelijks zijn kennis van de natuur en iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Deel een van deze Stuifmail is zaterdagochtend gepubliceerd.

Gezien op een terras in Borkel en Schaft, is dit een vliegend hert?

John de Koning zag in Borkel en Schaft een insect dat leek op een vliegend hert. Dat klopte: het was een klein vliegend hert. Dit insect wordt maximaal drie centimeter groot, terwijl het ‘echte’ vliegend hert wel negen centimeter kan worden. Daarnaast zijn de gewei-achtige kaken van de echte vliegende herten enorm groot, terwijl die van het klein vliegend hert heel klein zijn. Je vindt ze in loofbossen, waar ze leven van bladeren en boomsappen. Op het menu van deze insecten staan bladeren en sap van bomen.

Klein vliegend hert (foto: John de Koning)

Vliegend hert (foto: Saxifraga Al Vrezec).

Dode hommels in de tuin?

Twee lezers maakten zich zorgen over dode hommels in hun tuin. Bets vriend en haar dochter zagen dode hommels zonder kop in de tuin en zij vroegen zich af of parasieten hommels konden doden. Dat klopt. De hommels bij hun in de tuin zijn slachtoffer van de blaaskopvlieg. Het vrouwtje legt eitjes in een hommel, waarna de larve het dier van binnenuit opeet. De getroffen hommel gaat weer gewoon aan de slag terwijl ze van binnenuit langzaam wordt leeggegeten.

Hommels zonder kop (foto: Bets Vriens).

José Buitendijk vond tientallen hommels met gaten in hun kop. Dit kan komen door een tekort aan nectar. Maar er zijn ook verschillende dieren, die zwakke hommels aanvallen om op te eten. Zelfs vogels lusten graag hommels. Maar ook mieren en andere insecten kunnen hommels vangen en hun kop afscheuren, om zowel de inhoud van de kop als het achterlichaam opeten. Daarnaast kunnen hommels lijden aan ziekten of dood gaan aan verwondingen. Beide kunnen dan aanleiding geven tot de dood en het afsterven van de kop.

Dode hommels (foto: Jos Buitendijk).

Wat is de naam van deze zangvogel?

Mari Kapteijns dacht op de Kampina een roodborsttapuit te zien. Die vogels zijn daar echt veel te zien en het is dan ook een typisch leefgebied van de roodborsttapuit. Toch zag hij geen roodborsttapuit, maar wel een bijzondere vogel voor dat gebied, een gekraagde roodstaart. Dat is een trekvogel die in de winter naar Afrika vertrekt. Ze leven vooral in oude bossen op zandgrond. De mannetjes zijn opvallend gekleurd: oranje borst, zwart gezicht en een leigrijze rug. Hun menu bestaat uit insecten, larven en bessen.

Gekraagde roodstaart (foto: Mari Kapteijns).

Een mannetje en vrouwtje van de roodborsttapuit (foto: Yvonne Rommelaars).

Een roze met gele vlinder

Liz van Zimmeren zag en fotografeerde een kleine vlinder, die op een tuinstoel geland was en zij vroeg zich af welke vlinder zij gezien had. De naam van deze vlinder is het rozenblaadje en dit is een dagactieve nachtvlinder. Na de paring leggen de vrouwtjes eitjes in kleine clusters op boomschors. Uit de eitjes komen rupsen, die op de takken van loofbomen leven. Ze eten in de bomen vooral korstmossen, waaronder groot leermos. Het meest kan je die rupsen tegenkomen op beuken, zomereiken en berken. Overwinteren doen de rupsen onder de schors en later verpoppen ze zich in een stevig spinsel met onder andere eigen haar.

Een rozenblaadje vlinder Liz van Zimmeren

Rubriek mooie foto’s

Nelly van de Heijden zag een van de mooiste planten, vanwege de prachtige bloem. Ze kwam hem tegen langs het kanaal van Deurne en de naam is zwanenbloem.

Zwanenbloem (foto: Nelly van de Heijden).

Natuurtip: Woestijnwandeling door de Brabantse Sahara

Zondag 31 augustus kun je van tien uur 's ochtends tot half een 's middags meedoen aan een wandeling door de Loonse en Drunense Duinen.

Brabantse Sahara (foto: Frans Kapteijns).