Hollywoodachtige achtervolging: politiewagen op de kop, verdachte opgepakt

In Tilburg heeft zaterdagochtend een achtervolging van Hollywood-achtige proportie plaatsgevonden. Een burgerwagen van de politie eindigde daarbij op de kop en de bestuurder, een agent, moest naar het ziekenhuis. De bestuurder van de vluchtende wagen, een 30-jarige Eindhovenaar, is opgepakt.

De achtervolging begon op het Verdiplein in Tilburg. De politie vond dat een wagen daar gevaarlijk reed en gaf de bestuurder daarom een stopteken. Vervolgens ging de auto er plots op hoge snelheid vandoor. Zo ontstond een politie-achtervolging met snelheden van over de honderd kilometer per uur.

De auto reed zelfs een stukje, spookrijdend, over het fietspad op de Ringbaan-Oost. Op de weg schampte de auto ook nog een boom en richtte de wagen op meerdere plekken op de weg schade aan de omgeving toe.

Burgerwagen op de kop

Een burgerwagen van de politie die aansloot bij de achtervolging, raakte op de weg in de slip. De wagen kwam op zijn kop terecht op een vluchtheuvel op de Ringbaan-Oost.

De bestuurder van die auto, een agent dus, werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De achtervolging ging verder over de Lovense Kanaaldijk. Op de kruising met de Oude Lind werd de auto aangetikt door een politieauto en kwam de auto tot stilstand.

De bestuurder weigerde vervolgens om uit te stappen. De politie sloeg daarom een raam in van zijn auto. Vervolgens is de man opgepakt. De man is een bekende van de politie. "Hij stond gesignaleerd voor een openstaande gevangenisstraf en was weggelopen uit een instelling", besluit de politie.