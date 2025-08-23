Drie wielrenners gewond bij valpartij, hulpdiensten rukken massaal uit

Drie wielrenners zijn zaterdagochtend gewond geraakt bij een valpartij op de Moerdijkbrug. Twee van hen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van de wielrenners zou kort buiten bewustzijn zijn geweest door de val.

De wielrenners waren in een grotere groep vanuit Gouda aan het fietsen, toen het misging. De hulpdiensten rukten massaal uit. Zeker vijf politieauto's kwamen naar de plek van het ongeluk en ook meerdere ambulances.

Er werd een rijstrook van de snelweg afgesloten om ruimte te geven aan de hulpdiensten. De fietsen van de slachtoffers zijn door de politie meegenomen en op een verderop gelegen parkeerplaats neergezet.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk.