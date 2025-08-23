Navigatie overslaan

BN'ers feliciteren pasgetrouwde Rob Kemps: 'Beste bruiloft ooit'

Vandaag om 14:09
Het was een waar sprookjeshuwelijk in Parijs (foto: Instagram Rob Kemps).
Rob Kemps en zijn kersverse vrouw Stephanie Klaver krijgen op social media veel felicitaties van bekende Nederlanders na hun sprookjeshuwelijk in Parijs. De feestzanger uit Best gaf vrijdag het ja-woord aan 'de liefde van zijn leven' uitgerekend in de stad van de liefde. De beelden die het bruidspaar deelt, liegen er niet om. "Gefeliciteerd samen. Dat geluk, liefde, gezondheid en mooie momenten mogen zegevieren", schrijft Frans Bauer.
"Het was een dag om nooit te vergeten", schrijft Rob Kemps zelf over zijn huwelijk op Instagram.. "Veel geluk samen", reageert carnavalsartiest Benniesolo.

Het Omroep Brabant-duo Christel de Laat en Jordy Graat was ook bij het sprookjeshuwelijk aanwezig. De Laat trouwde het stel als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS). Graat verzorgde als dj het feest van zijn grote vriend. "Het was fantastisch! Een eer om erbij te zijn", schrijft Jordy.

Felicitaties
Ook fotograaf William Rutten, presentatrice Chantal Janzen, influencer Bram Krikke, artiest Bastiaan Ragas en Ferry de roze Flamingo-zanger Tim Schalkx feliciteren het kersverse koppel. De fotograaf van het stel noemt het zelfs 'de beste bruiloft ooit'.

Op foto's die het stel deelt op Instagram is te zien dat zij in hun bruidskleren met familie en vrienden over de Seine varen met uitzicht op de Eifeltoren. "Getrouwd met de liefde van m’n leven in onze stad Parijs.", schrijft Kemps.

