Motorrijder zwaargewond bij botsing met tractor

Een motorrijder is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een tractor in Schijndel. Het ongeval gebeurde rond kwart over twaalf op de Lieseindsedijk.

De motor belandde door de klap in een sloot. De motorrijder werd ter plaatse behandeld door hulpdiensten en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er landde ook een traumahelikopter in de buurt van het ongeval. Daarnaast kwamen de brandweer en meerdere politiewagens ter plaatse. De precieze toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.