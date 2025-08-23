Navigatie overslaan

Zwaargewonde motorrijder na botsing met tractor

Vandaag om 14:17 • Aangepast vandaag om 15:56
Foto: SQ Vision
Foto: SQ Vision
nl
Een motorrijder is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een tractor in Schijndel. Het ongeval gebeurde rond kwart over twaalf op de Lieseindsedijk.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De motor belandde door de klap in een sloot. De motorrijder werd ter plaatse behandeld door hulpdiensten en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er landde ook een traumahelikopter in de buurt van het ongeval. Daarnaast kwamen de brandweer en meerdere politiewagens ter plaatse. De precieze toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!