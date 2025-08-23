Navigatie overslaan

Broers uit het niets zwaar mishandeld, daders sloegen en schopten erop los

Vandaag om 15:13 • Aangepast vandaag om 15:52
Foto: Omroep Brabant.
Twee broers zijn vrijdagnacht ernstig mishandeld op de Lunetstraat in Breda door vier onbekende mannen. De slachtoffers zijn 21 en 22 jaar oud. Volgens de politie werden de mannen vermoedelijk uit het niets aangevallen.
De broers waren onderweg naar huis na een avond uit. Volgens getuigen zouden de broers op de Lunetstraat een man hebben gezien ‘die met zijn broek aan het rommelen was’, aldus de politie. De broers moesten daar om lachen.

De man riep wat, maar de jongens fietsten door. Kort daarna, rond halfvijf, zou een voertuig langs de weg zijn gestopt waaruit vier mannen stapten. Zij zouden de broers hebben aangevallen en 'sloegen en schopten erop los', aldus de politie.

Een van de twee jongens raakte daarbij ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis, meldt de politie. Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor. De politie roept getuigen op om zich te melden.

