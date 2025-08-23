Waarschuwingsschot bij ruzie, verdachte had alarmpistool

Een 46-jarige man die vrijdagavond een wapen zou hebben getrokken bij een ruzie aan de Pastoor Jutenlaan in Bergen op Zoom was in het bezit van een alarmpistool. Dat meldt de politie zaterdagmiddag. Een alarmpistool is een pistool dat geen kogels afschiet, maar alleen een harde knal geeft. De politie ging na de ruzie op zoek naar de verdachte en heeft daarbij een waarschuwingsschot gelost.

De politie kreeg rond half vier vrijdagnacht een melding van een ruzie aan de Kardinaal de Jonglaan. Een gewapende man zou op een groepje ruziënde jongeren zijn afgekomen. Hij zou de jongeren verzocht hebben om weg te gaan en haalde plotseling een wapen uit zijn broekzak. Zowel de jongeren als de man gingen er vervolgens vandoor.

Agenten trokken kogelwerende vesten aan en gingen op zoek naar de gewapende man. Ongeveer tien minuten later zagen zij een man die overeenkwam met het signalement dat de melder had gegeven. Hij probeerde een flat binnen te komen, maar niemand liet hem op dat tijdstip naar binnen.

Waarschuwingsschot

De agenten richtten hun vuurwapen op de verdachte en riepen herhaaldelijk dat hij zijn handen moest tonen. De man negeerde de bevelen en liep weg. De agenten zagen dat hij naar zijn wapen greep, waarop een van hen een waarschuwingsschot loste. De verdachte dook daarna weg en liet zijn wapen vallen.

De verdachte blijkt een 46-jarige man uit Bergen op Zoom, hij is aangehouden. Later bleek dat het vuurwapen een alarmpistool is. Waarom de man dit bij zich droeg, is nog onduidelijk. De politie doet verder onderzoek.