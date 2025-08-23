Slordig PSV wint met debutanten van FC Groningen

PSV blijft ongeslagen in de Eredivisie door een 4-2 overwinning op FC Groningen. Na een 1-1 ruststand maakten de Eindhovenaren in de tweede helft het verschil. Trainer Peter Bosz liet Dennis Man, Joël van den Berg en Paul Wanner debuteren.

Aanvallend werd duidelijk dat het ontbrak aan automatismen. Er waren wel wat kansjes, maar uiteindelijk hadden de Eindhovenaren na 32 minuten een gelukje nodig om op voorsprong te komen. De van richting veranderde bal van Ruben van Bommel kwam terecht bij Guus Til, die alert reageerde en na twee pogingen binnenwerkte.

PSV-trainer Peter Bosz loste het spitsenprobleem na de blessure van Alassane Pléa en een nog niet topfitte Ricardo Pepi op door Ivan Perisic in de punt te posteren. Aan de rechterkant maakte de Roemeense aanwinst Dennis Man zijn basisdebuut.

Lang kon PSV niet genieten van de voorsprong, want zeven minuten later was het al gelijk. Ryan Flamingo leverde de bal zomaar in en kort daarna rondde Brynjólfur Willumsson af: 1-1.

In de tweede helft moest Man op de bank plaatsnemen en kwam Esmir Bajraktarevic in het veld. De 20-jarige Bosniër maakte direct het verschil, al had hij geluk dat zijn schot via een Gronings lichaam tegen de touwen vloog. De vernieuwde voorsprong gaf vertrouwen en drie minuten later was het al 3-1. Perisic bediende Van Bommel perfect op maat en de vleugelaanvaller schoof beheerst binnen.

Knappe goal

FC Groningen leek verslagen, maar was via opnieuw Willumsson wel dicht bij de aansluitingstreffer. Centrale verdediger Yarek Gasiorowski gooide zich voor de bal en zorgde ervoor dat de marge twee bleef. Aan de andere kant was het na 66 minuten wel raak. Doelman Hidde Jurjus keerde eerst de inzet van Ismael Saibari, maar op de rebound van Bajraktarevic had hij geen antwoord: 4-1.

Kansen FC Groningen

In de slotfase drukte PSV het gaspedaal niet meer zo hard in en creëerde het weinig in het Philips Stadion. De grootste kansen waren voor de bezoekers, waarbij doelman Matej Kovár eerst een geweldige redding in petto had. Bij de volgende actie blunderde de Tsjech, maar een open kans werd door de Groningers over het doel geschoten. De 4-2 viel in de 87ste minuut toen de vrije trap van Mats Seuntjens in de verre hoek binnen viel.

Debutanten

Een bijzonder moment was er voor Joël van den Berg. De 18-jarige middenvelder verving Saibari en maakte daarmee zijn competitiedebuut. Vlak voor tijd maakte ook de van Bayern München overgekomen Paul Wanner zijn debuut. Samen met de Duitse middenvelder viel Ricardo Pepi in, die de komende weken meer minuten hoopt te gaan maken.