Bosz is tevreden, maar niet alleen met de drie punten

Een hele goede wedstrijd speelde PSV niet, maar FC Groningen werd zaterdagavond met 4-2 verslagen. Peter Bosz was na afloop een gelukkige trainer. “Je kunt onmogelijk 34 topwedstrijden in de Eredivisie spelen. Als je dan een mindere wedstrijd overtuigend weet te winnen, dan ben ik tevreden.”

Bosz moest door de blessure van Alassane Pléa puzzelen en koos voor Ivan Perisic in de spits. Dennis Man startte als rechtsbuiten en achterin kreeg Kiliann Sildillia het vertrouwen op rechts. “Iedereen ziet dat we niet compleet waren. De goede wil was er, maar automatismen ontbraken. Dat is logisch als je de backposities anders invult en er een andere spits en rechtsbuiten spelen.” “Het was matig van onze kant, maar toch hebben we overtuigend gewonnen. We staan bovenaan, ik ben tevreden. De start van een seizoen is heel belangrijk. Feyenoord bijvoorbeeld liet de afgelopen jaren in het begin veel punten liggen, die kun je ergens tekort komen.”

De trainer is tevreden over de ontwikkeling van zijn ploeg. “We zijn op de goede weg. De jongens trainen goed en hebben een goede instelling. De nieuwe jongens passen zich uitstekend aan. Iedereen is bezig om elkaar beter te leren kennen. Aan scorend vermogen ontbreekt het niet, we hebben al twaalf keer gescoord. We moeten werken aan de vastigheden.”

Met Dennis Man, Joël van den Berg en Paul Wanner liet hij drie jongens debuteren. “Man is een uitstekende speler, maar ik vond hem vandaag wat vlakjes spelen. Voor Joël ben ik hartstikke blij. Hij heeft het heel goed gedaan in de voorbereiding en hikte tegen zijn debuut aan. Dat verdiende hij vandaag en daarom mocht hij speechen in de kleedkamer.”

Goed nieuws voor PSV was dat Ricardo Pepi vlak voor tijd inviel. De 22-jarige Amerikaanse spits is op de weg terug na een ernstige knieblessure. “Ik ben blij dat hij weer minuten heeft gemaakt. Eigenlijk was het plan om hem niet te brengen als we ruim voor stonden. Maar het was een gevoelskwestie, al speelde hij maar een paar minuten. We moeten het de komende tijd bij Ricardo van dag tot dag bekijken.”

"We moeten voor kwaliteit gaan."

De kans is groot dat PSV op korte termijn een nieuwe spits presenteert. Na de zware blessure van Alassane Pléa is de club actief op zoek gegaan. Bosz kon weinig vertellen over welke aanvaller in beeld is. “We moeten voor kwaliteit gaan, niet om de aantallen op orde te houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een uitstekende spits weten te vinden.” Op het gerucht dat Inter-spits Mehdi Taremi aan PSV wordt gelinkt kon Bosz niet ingaan. "Zijn agent is dezelfde als die van mij. Maar ik weet nergens van."