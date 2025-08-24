Weer carmeetings en weer grijpt politie in bij kat-en-muisspel

Een week na de gewelddadige carmeeting in Budel, waar agenten met vuurwerk en glas werden bekogeld, greep de politie zaterdagavond opnieuw in bij zo'n bijeenkomst van liefhebbers van getunede auto's. Dit keer bij woonboulevard Ekkersrijt in Son.

Toen de politie ingreep, verspreidden de bestuurders zich in kleinere groepen naar onder meer het Flight Forum in Eindhoven, het dorp Reek en de WoonBoulevard in Den Bosch. Agenten waren in groten getale aanwezig in Den Bosch om toezicht te houden.

Geluidsoverlast

Rond kwart over elf 's avonds werd het terrein van de Bossche WoonBoulevard afgesloten. Alle bestuurders werden gecontroleerd en hun gegevens genoteerd. Hoewel de politie de bijeenkomst al langer in de gaten hield, was er volgens een woordvoerder geen directe aanleiding om eerder in te grijpen.

Er werden meerdere boetes uitgeschreven, voornamelijk vanwege geluidsoverlast. Arrestaties bleven uit.

Ongeregeldheden

Na de controles verplaatste een groep deelnemers zich naar de Titaniumlaan in Den Bosch, vlak bij de milieustraat. Daar werden de gegevens van zo’n twintig bestuurders opnieuw vastgelegd en werden enkele auto’s doorzocht. "Dat deden we op basis van concrete aanwijzingen", vertelde een agent. Dit zou verband houden met de ongeregeldheden bij de carmeeting in Budel van een week eerder.

Rond middernacht konden de meeste auto’s doorrijden. Of er daarna nog nieuwe verzamelplekken ontstonden, is onbekend. Volgens de politie blijft het een kat-en-muisspel tussen hen en de organisatoren en deelnemers.