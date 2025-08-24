Navigatie overslaan

Auto crasht en belandt ondersteboven in berm

Vandaag om 06:05 • Aangepast vandaag om 07:16
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
nl
Een auto crashte zaterdagnacht op de straat Westparallel in Riethoven. De bestuurder verloor de macht over het stuur waarna de auto ondersteboven in de berm belandde. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De bestuurder reed van Valkenswaard richting Veldhoven toen het misging. Voorbijgangers die het ongeluk zagen gebeuren, bekommerden zich over de chauffeur. Die kon zelfstandig en ogenschijnlijk ongedeerd uit de auto komen.

Slingeren
De voorbijgangers gaven aan dat ze de automobilist al hadden zien slingeren over de weg voordat de auto crashte.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!