Auto crasht en belandt ondersteboven in berm

Een auto crashte zaterdagnacht op de straat Westparallel in Riethoven. De bestuurder verloor de macht over het stuur waarna de auto ondersteboven in de berm belandde. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

De bestuurder reed van Valkenswaard richting Veldhoven toen het misging. Voorbijgangers die het ongeluk zagen gebeuren, bekommerden zich over de chauffeur. Die kon zelfstandig en ogenschijnlijk ongedeerd uit de auto komen.

Slingeren

De voorbijgangers gaven aan dat ze de automobilist al hadden zien slingeren over de weg voordat de auto crashte.