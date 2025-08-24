Arrestant plast cel onder: 'De urine liep onder de deur door de gang in'

Een agressieve arrestant plaste zaterdag zijn hele cel onder bij de politie in Roosendaal. De man was eerder op de dag aangehouden vanwege een mishandeling.

In de cel vertoonde de man raar gedrag, laat de politie weten op Instagram "Zo kleedde hij zich daar volledig uit en plaste hij in ons bijzijn in zijn cel. Ook benaderde hij agenten terwijl hij zijn geslachtsdeel in zijn hand hield."

'Echt smerig!'

Omdat de politie het niet menselijk vindt om iemand in een cel die vervuild is te laten verblijven, werd de verdachte overgeplaatst naar een andere cel. "Hier plaste hij echter weer alles onder. De urine liep zelfs onder de deur door de gang in. Echt smerig!"

Toen de man wederom verplaatst werd, viel hij uit het niets een agent aan en mishandelde die. De agent kwam daarbij op de ondergeplaste grond terecht. Andere agenten grepen in en boeiden de naakte arrestant.

Middelburg

Omdat hij zo vreemd en onvoorspelbaar reageerde, wilden agenten de arrestant daarna in een cel plaatsen met cameratoezicht. Omdat die niet beschikbaar was in cellencomplex Mijkenbroek in Breda werd de verdachte met spoed naar cellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht.

De aangevallen agent maakt het, naar omstandigheden, goed. De arrestant zal, behalve vanwege de mishandeling waarvoor hij al was aangehouden, ook aangeklaagd worden vanwege het mishandelen van een agent en diverse vernielingen.