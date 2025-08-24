Eerste nachtvorst al gemeten: 'Zo vroeg door samenloop omstandigheden'

Het heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Brabant voor het eerst na de hoogzomer plaatselijk gevroren aan de grond. Op de meetpunten Volkel en Eindhoven daalde de temperatuur op tien centimeter boven de grond naar -0,2 en -0,3 graden. Vannacht zou het weer kunnen gebeuren, meldt Weerplaza.

"De vorst komt uitzonderlijk vroeg in het jaar, want gemiddeld komt het pas op 28 september tot de eerste grondvorst na de zomer", aldus meteoroloog Donny de Koning van Weerplaza.

Het komt door een samenkomst van omstandigheden, legt hij uit. "We hadden te maken met rustig weer in Brabant vannacht. Er stond weinig wind. Ook was er een heldere hemel. Daarom kon de warmte makkelijk uit de grond stralen. Dan kan het lokaal heel erg afkoelen, zelfs in augustus."

Vorig jaar werd 13 september voor het eerst grondvorst gemeten. De vroegste datum dat grondvorst na de zomer werd gemeten is 22 augustus 1973. Toen daalde de temperatuur op meerdere stations tot onder het vriespunt en in Twente werd het toen -2,2 graden.

Op normale waarnemingshoogte, op 1,5 meter boven de grond, vroor het niet. In het Limburgse Ell daalde de temperatuur naar 3,8 graden.

