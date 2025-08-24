Navigatie overslaan

Het heeft weer gevroren: dat is uitzonderlijk vroeg, zeggen experts

Vandaag om 08:42 • Aangepast vandaag om 11:09
Archieffoto: Ben Saanen
Het heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Brabant voor het eerst na de hoogzomer plaatselijk gevroren aan de grond. Op de meetpunten Volkel en Eindhoven daalde de temperatuur op tien centimeter boven de grond naar -0,2 en -0,3 graden.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

"Dat is uitzonderlijk vroeg, want gemiddeld komt het pas op 28 september tot de eerste grondvorst na de zomer", aldus Weeronline.

Vorig jaar werd 13 september voor het eerst grondvorst gemeten. De vroegste datum dat grondvorst na de zomer werd gemeten is 22 augustus 1973. Toen daalde de temperatuur op meerdere stations tot onder het vriespunt en in Twente werd het toen -2,2 graden.

Op normale waarnemingshoogte, op 1,5 meter boven de grond, vroor het niet. In het Limburgse Ell daalde de temperatuur naar 3,8 graden.

