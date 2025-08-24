Hardleerse motorcrosser die overlast veroorzaakt in natuurgebied gestopt

Een motorcrosser die overlast veroorzaakte, is door een milieu-inspecteur gestopt bij natuurgebied Geffense Plas in Oss. Dat meldt de milieu-inspecteur op Instagram. "Hij maakte het wel heel erg bont."

De motorrijder reed veel te hard, maakte een wheelie, hij droeg geen helm, negeerde een geslotenverklaring en hij bracht andere weggebruikers in gevaar.

Daarnaast heeft de motorrijder helemaal geen rijbewijs en was dit al de derde keer dat hij werd betrapt op rijden zonder rijbewijs en halsbrekende toeren. Zijn crossmotor was al een keer in beslag genomen. Een identiteitsbewijs had de motorrijder ook al niet bij zich.

Op de motor zat geen kentekenplaat en de motor blijkt niet verzekerd. Voor al deze feiten kreeg de motorcrosser van de politie een proces-verbaal.