Jongeren mishandelen zwaan, dierenambulancemedewerkers woest en verdrietig

Een zwaan is dit weekend mishandeld door een groep jongeren op het parkeerterrein achter de Rompertpassage in Den Bosch. Getuigen zagen dit en belden de dierenambulance. Die heeft zich over het dier ontfermd.

De zwaan werd door de jongeren aangereden, geschopt en geslagen. "Waarom toch?", vragen de medewerkers van de dierenambulance zich geschokt af. "Woede, afgrijzen en verdriet strijden deze zondagochtend om voorrang. Met dit soort jongeren om je heen heb je geen vijanden meer nodig..."

Volgens de medewerkers van de dierenambulance is op deze locatie al eens eerder een zwaan met ijzerdraad aan een hek vastgebonden.

Volgens getuigen vormen de daders een 'intimiderende groep'. De dierenambulancemedewerkers benadrukken daarom niet zelf over te gaan tot actie tegen deze jongeren. "Dat is niet verstandig."

De mishandelde zwaan maakt het volgens de medewerkers van de dierenambulance inmiddels naar omstandigheden goed. Het dier is naar Dierentehuis 's-Hertogenbosch gebracht om bij te komen. "Dat hij enorm gestrest is, is een understatement."

Omdat de partner van de zwaan zich nog rond het water achter de Rompertpassage bevindt, zal de mishandelde zwaan te zijner tijd daar teruggebracht worden. Het is niet mogelijk om die andere zwaan te vangen om de twee samen te verplaatsen, laat de dierenambulance weten.