Drugs en pillen gevonden bij invallen, drie man opgepakt

Vandaag om 13:31 • Aangepast vandaag om 15:08
Archieffoto: politie.
Drie mensen zijn vrijdag opgepakt bij invallen in twee appartementen in een flat aan de Heiningen in Bergen op Zoom. Anonieme tipgevers meldden dat er drugs in de woningen zouden liggen. Die werden inderdaad gevonden.
In een van de twee woningen vond de politie GHB. Die drug werd in het appartement geproduceerd. Om hoeveel GHB het precies gaat laat de politie in het midden.

“In de andere woning vonden we een forse hoeveelheid pillen en poeder, vermoedelijk harddrugs”, meldt de politie verder. Een van de drie verdachten is weer vrij, maar blijft verdachte.

