Politie-invallen in twee appartementen van flat na tips over drugshandel

Vandaag om 13:38
Foto: Karin Kamp
Foto: Karin Kamp
In twee appartementen van één flat aan de straat Heiningen in Bergen op Zoom is vrijdag drugs gevonden. Dat maakte de politie zondagmiddag bekend.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De politie viel de appartementen binnen na meerdere anonieme tips dat daar drugs gemaakt en verhandeld zouden worden.

Forse hoeveelheid pillen en poeder
Na onderzoek werden vrijdagmiddag tegelijkertijd de twee appartementen binnengegaan. In het ene appartement werd op dat moment een hoeveelheid vloeistof geproduceerd, vermoedelijk GHB. In het andere appartement vonden agenten een forse hoeveelheid pillen en poeder, vermoedelijk harddrugs.

Alle drugs zijn in beslag genomen. Drie verdachten werden aangehouden. Eén van hen is inmiddels vrijgelaten, maar blijft verdachte.

