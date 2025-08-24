Dit dorp bouwt al tien jaar een eigen kermis: 'Nergens zo leuk als hier'

Geen grote exploitanten en peperdure attracties, maar een kleine zweefmolen in het dorp, zelf geknutselde spelletjes en taart voor de eerste bezoekers. Na het verdwijnen van de vaste kermisexploitant tien jaar geleden lieten de dorpsbewoners van Ulicoten het er niet bij zitten. Daarom organiseren zij de kermis helemaal zelf. “We maken het hier gewoon zelf. En dat doen we goed ook!”

Tien jaar geleden kreeg het dorp slecht nieuws: de vaste kermisexploitant kwam niet meer. Te weinig winst in een te klein dorp. Maar dat pikte Ulicoten niet. Angela Boomarts, één van de initiatiefnemers, herinnert het zich nog goed: “De oproep vanuit het dorp was duidelijk: de kermis moet blijven. Dus zijn we het zelf gaan doen.” Wat begon als een klein initiatief, is uitgegroeid tot een jaarlijks dorpsfeest met zo’n zeventig vrijwilligers. Van een zelfgemaakte kraam voor het eendjes vissen met een wasmachinemotortje tot een handgemaakte schietkraam en zelfs een schommelschip. En ja, ook de zweefmolen staat er al vanaf het eerste jaar, al kostte dat wel wat moeite. “De zweefmolen moest en zou er komen. Ik heb uren aan de telefoon gehangen”, lacht Angela. “Niemand wilde komen voor zo’n klein dorp. Maar het moest en zou lukken. En kijk nu eens wat er allemaal staat!”

De zelf geknutselde attracties vallen in de smaak (foto: Floortje Steigenga).

Vrijwilliger Jeanny straalt bij het eendjesvissen: “Alles is zelfgemaakt. Zo blijft het ook betaalbaar. Het gaat ons om die blije gezichtjes, dat is het allermooiste.”

Vrijwilliger Jeanny zorgt ervoor dat alle eendjes zwemmen in het water (foto: Floortje Steigenga).

Om het tienjarig bestaan te vieren, kregen de eerste bezoekers zondag een puntje taart. “Dit blijft prachtig om te doen,” zegt vrijwilligster Rianne, die het schommelschip aan het schommelen houdt. “Zolang ze me nodig hebben, ben ik erbij.”

Vrijwillige Rianne bewaakt het schommelschip. (foto: Floortje Steigenga)

Ook Monique bezoekt de kermis ieder jaar met plezier: “Als er in Ulicoten iets te doen is, is iedereen aanwezig. Dat maakt het hier zo gezellig! Hier organiseren we dingen gewoon zelf. Er komt geen bus meer, geen kermis; we worden een beetje buitengesloten als dorp. Dus dan maken we het gewoon zelf, en dat doen we heel goed vind ik!” De kermis is kleinschalig, maar juist daar lijkt de kracht in te zitten. “Je ziet dat ouders hier rustig op het terras kunnen zitten terwijl hun kinderen plezier maken”, zegt Monique. “Er wordt op elkaars kinderen gelet, net als vroeger.”

Zweven is leven op de kermis in Ulicoten. (foto: Floortje Steigenga)