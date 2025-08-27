Groep medebewoners mishandelt homoseksuele asielzoeker in Budel

Een homoseksuele asielzoeker is vorige week mishandeld door een groep medebewoners van het asielzoekerscentrum in Budel. Dat bevestigt de politie woensdag. De man werd door zeven mensen achtervolgd, uitgescholden en meerdere keren geslagen.

Volgens belangenvereniging LGBT Asylum Support is het niet de eerste keer dat lhbtiq+ asielzoekers in Budel worden belaagd. In een brandbrief roept de organisatie de politiek op om deze asielzoekers in een aparte opvang te huisvesten. "De veiligheid van deze mensen moet gegarandeerd worden", vindt voorzitter Sandro Kortekaas. De asielzoeker was pas een maand in ons land toen hij vorige week in de nacht woensdag op donderdag slachtoffer werd van de mishandeling. De man werd achtervolgd door een groep van zeven mensen. Ze riepen dat hij er 'te gay' uitzag en maakten hem belachelijk om zijn uiterlijk.

Betekenis lhbtiq+ Lhbtiq+ staat voor lesbisch, homo, biseksueel, transgender, intersekse en queer. De toevoeging van de plus (+) benadrukt dat de term inclusief is voor alle andere identiteiten en geaardheden die niet onder die letters vallen, zoals aseksualiteit of non-binair.

De man werd aan zijn kleren getrokken, op de grond gegooid en is meerdere keren geslagen in zijn gezicht, op zijn hoofd en in zijn nek. Met een bebloed gezicht vluchtte hij naar de receptie om bescherming te vragen. Beveiligers zouden de man vervolgens mee naar buiten hebben genomen om de daders aan te wijzen.

"Dat heeft een gevaarlijke situatie veroorzaakt, want de man kon pas twee dagen later worden overgeplaatst naar een andere opvanglocatie", zegt Kortekaas. Het laten aanwijzen van daders kan volgens hem nieuwe spanningen of nieuwe incidenten veroorzaken. De man heeft contact gezocht met LGBT Asylum Support, een organisatie die lhbtiq+ asielzoekers bijstaat in hun asielaanvraag. Hij heeft ook aangifte gedaan, bevestigt de politie. De politie laat weten bekend te zijn met de mishandeling. "We weten ook dat er sprake is LHBTIQ+ -gerelateerde aanleiding. We doen onderzoek naar het incident en hopen op deze manier tot de verdachte(n) te komen", vertelt een woordvoerder.

De mishandeling in het azc in Budel staat volgens de voorzitter niet op zichzelf. Eerder deze maand werd een lesbisch koppel dat gevlucht is uit Georgië slachtoffer van een bedreiging in het azc. Een medebewoner zou de vrouwen met de dood hebben bedreigd met de woorden: "Pas op, je wordt levend begraven." De vrouwen hebben aangifte gedaan bij de politie en melding gemaakt bij het COA. "Normaal gesproken is een aangifte genoeg om iemand vanwege veiligheid te verplaatsen naar een andere locatie", zegt Kortekaas. "Deze vrouwen konden pas na drie weken worden verplaatst en hebben in de tussentijd meer beledigingen en bedreigingen meegemaakt." In die drie weken is er volgens hem ook een gesprek tussen het koppel en het COA geweest. In dat gesprek zouden medewerkers van het azc in Budel hebben gezegd dat de vrouwen in hun eigen belang beter geen lhbti-armbanden, regenboogvlaggen of -kleuren konden dragen. De medewerkers zouden ook hebben gezegd dat de vrouwen beter niet hand in hand konden lopen.

Volgens de vrouwen is hen afgeraden regenboogarmbanden dragen (eigen foto).

De vrouwen voelden zich volgens de voorzitter vernederd. "Deze mensen komen naar ons land om bescherming te krijgen en moeten zich vervolgens terughoudend gedragen vanwege hun geaardheid", zegt Kortekaas. Het is volgens hem de omgekeerde realiteit, net als het feit dat queer asielzoekers bij bedreigingen verplaatst worden.

"Het voelt als een dubbele straf. Zij hebben al een vervelende ervaring en raken ook nog eens hun vrienden kwijt in het oude azc. Vervolgens hebben ze geen garantie dat ze de daders nooit meer tegenkomen op de andere locatie", vertelt hij. De organisatie heeft dit jaar alleen al 547 meldingen gehad van belediging, bedreiging en mishandeling van queer asielzoekers in azc's in ons land.