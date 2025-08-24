Bus van Bossche dakdekker gaat in vlammen op, getuigen zien auto wegrijden

De bedrijfsbus van een dakdekker uit Den Bosch is zondagavond compleet in vlammen opgegaan op de parkeerplaats van voetbalvereniging Nulandia aan de Duyn en Daelseweg in Nuland. Getuigen zagen een donkere auto wegrijden waarna het vuur uitbrak. Van de bus is niets meer over.

De brandweer kreeg rond half zeven een melding van een autobrand. De rookpluimen waren op een flinke afstand te zien. De vlammen sloegen zowel aan de voorkant als aan de achterkant uit de bedrijfsbus.

Auto wegrijden

In de bus stonden twee gasflessen die door de brandweer zijn veiliggesteld en gekoeld. Van de bus is niets meer over na de brand. Getuigen zagen een donkere auto wegrijden van de lege parkeerplaats. Volgens hen zou de bus sinds zaterdag op de parkeerplaats hebben gestaan. Bij de voetbalvereniging was zondagavond niets te doen. Niemand is gewond geraakt bij de brand. Er zijn ook geen andere auto's beschadigd geraakt. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en gaat contact zoeken met de eigenaar van de bus.

Dakdekkersoorlog in Den Bosch Auto's, busjes en huizen van dakdekkers in Den Bosch waren het afgelopen jaar vaker het doelwit van explosies en brandstichtingen. In zeven maanden tijd vonden er 25 aanslagen plaats. Er bleek sprake te zijn van een heuse dakdekkersoorlog. In oktober bereikte het conflict het kookpunt met zeker tien aanslagen. Na februari dit leek het een paar maanden rustig maar in juli volgde opnieuw een aanslag op een auto van een dakdekker. Een dakdekker deed eerder een boekje open bij Omroep Brabant en omschreef de dakdekkerswereld als 'de onderwereld'. Het zou allemaal gaan om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. In verband met deze dakdekkersoorlog zijn inmiddels meerdere verdachten aangehouden en hebben de eerste rechtszaken plaatsgevonden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog niets te zeggen valt over de brand van de bedrijfsbus in Nuland. "Het is echt te vroeg om iets over te zeggen, of er een verband is met eerdere zaken zal onderzocht worden. Ook of er sprake is van brandstichting wordt onderzocht." De eigenaar van de bus bleek zondagavond telefonisch niet bereikbaar.