Huurauto rijdt lantaarnpaal uit de grond, inzittenden gewond

De bestuurder van een huurauto met Duits kenteken heeft zondagavond een lantaarnpaal uit de grond gereden op de Ringbaan Noord in Tilburg. De drie jonge inzittenden van de auto raakten daarbij lichtgewond. Twee mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de bestuurder onder invloed was en waar de huurauto vandaan komt.

Volgens een woordvoerder van de politie reed er net voor de crash een andere auto voor een stoplicht op de kruising. De bestuurder van deze auto zou op de verkeerde rijbaan hebben gezeten en een beweging de andere kant op hebben gemaakt.

De bestuurder van de Duitse huurauto zou van deze beweging zijn geschrokken en geprobeerd hebben uit te wijken. Dat ging mis. De bestuurder reed een lantaarnpaal compleet uit de grond. Na de crash vloog de auto in brand, maar het vuur werd geblust door omstanders.

Gewonden

In de dure Duitse huurauto zaten drie jonge mannen. Over de precieze leeftijd van de inzittenden kan de politie niets zeggen. Twee van hen, waaronder de bestuurder, zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij de bestuurder wordt in het ziekenhuis een bloedtest afgenomen om te onderzoeken of hij onder invloed was.

De derde inzittenden is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe de jonge mannen een dure Duitse auto hebben kunnen huren en of de bestuurder onder invloed was. De gemeente is op de hoogte gesteld van de lantaarnpaal die uit de grond is gereden.