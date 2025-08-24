Fotoshoot met paard loopt uit de hand, paard slaat op hol

Een op hol geslagen paard heeft de gemoederen zondagmiddag flink bezig gehouden in Helmond. De politie kreeg meerdere meldingen van een loslopend paard op de Gerwenseweg. Het dier bleek kort daarvoor steigerend zijn weggerend tijdens een fotoshoot met het baasje. Twee politieteams moesten er aan te pas komen om het dier te vangen.

Een ruiter die onderweg was naar haar eigen paard zag het dier zondagmiddag los lopen door de woonwijk. Ze schoot de politie te hulp bij de reddingsactie. De politie in Helmond kreeg zelfs hulp van een hondengeleider en een politieteam uit Geldrop.

Fotoshoot

Met de ondersteuning wisten zij het paard uiteindelijk te vangen op de Van Heijnsbergenstraat in Helmond. De eigenaresse van het paard was daar ondertussen ook naartoe gekomen. Ze had een fotoshoot met haar paard.

Tijdens de fotosessie begon haar paard te steigeren, raakte haar hoofd en wist het te ontkomen. Agenten hebben het paard kunnen insluiten met hun wagens en hebben het dier in de trailer kunnen krijgen. "Wonder boven wonder is er niemand, inclusief het paard, gewond geraakt", schrijft de politie op Facebook.