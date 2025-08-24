Hoogbejaarde vrouw geeft al haar sieraden af aan nepagenten

Een hoogbejaarde vrouw is zondagavond het slachtoffer geworden van nepagenten aan de Abcovenseweg in Goirle. De vrouw werd gebeld door twee mannen die zich voordeden als agenten. Even later kwamen twee 'collega's' uit veiligheidsoverweging de sieraden van de vrouw ophalen. De politie is direct na de melding live op Facebook gegaan om het signalement van de daders te verspreiden.

De vrouw die volgens de politie 85-plus is, werd zondagavond gebeld door twee mannen die zich voordeden als agenten. "Zij vertelden het verhaal dat er twee jongens waren aangehouden die het adres van de vrouw in bezit hadden", vertelt de agent in de livestream. Uit veiligheidsoverweging stuurden de mannen twee collega's langs om de sieraden van de vrouw op te halen. Even later kwamen er inderdaad twee nepagenten aan de deur van de vrouw. "Zij wisten haar te bewerken waardoor ze al haar sieraden mee gaf", vertelt de agent.

Livestream

Volgens de politie is het een typisch geval waarin nepagenten toeslaan. De agent van politie Leijdal ging direct na de melding live op Facebook om het signalement van de daders te beschrijven. De twee mannen die bij de vrouw aan de deur kwamen, waren donker getint en vrij gezet. Een van de mannen had een grijs trainingspak aan. Ze vertrokken op een grijs met gele bromfiets met een bagagebox achterop in de richting van Tilburg. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben om zich te melden. In de reacties op de livestream krijgt de agent veel lof dat hij direct live gaat om het signalement te delen. "Vaker doen op deze manier", schrijft Colinda. "Top dat jullie dit gelijk online delen. Hopelijk worden ze gepakt", zegt Angelique. In deze video zie je hoe nepagenten te werk gaan.