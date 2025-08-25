Brand in appartement midden in de nacht, mensen staan op straat

In een appartement aan de Boterbloem in het dorp Zeeland heeft zondagnacht brand gewoed. Dit gebeurde in een complex voor begeleid wonen. Het appartement is uitgebrand en onbewoonbaar. Sommige mensen mochten na de brand hun huis niet meer in.

De brand brak rond kwart over twee 's nachts uit. De bewoners van achttien appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. Medewerkers van Stichting Salvage hebben de mensen opgevangen.

Een vrouw werd door ambulancepersoneel nagekeken vanwege de rook die ze heeft binnengekregen. Een begeleider vertelt maandagochtend dat de bewoners weer 'in goede gezondheid' zijn teruggekeerd.

"De brand is in een keuken bij een van de bewoners begonnen. Die bewoner is naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels ook weer terug", zo zegt de begeleider. Het appartement waar de brand uitbrak, is volledig uitgebrand. Die bewoner kan dus niet terug naar huis.